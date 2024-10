Miguel Oliveira visitou, na terça-feira, o Estádio do Dragão, a convite de André Villas-Boas. Depois de elogiar os valores e a «resiliência» do presidente do FC Porto, o piloto do MotoGP recorreu às redes sociais.

«A paixão pelo desporto motorizado uniu os nossos caminhos, e é com grande satisfação que vejo a tua dedicação e amor pelo futebol se traduzirem neste novo desafio. Agradeço por nos receberes em tua casa! Desejo-te muito sucesso neste desafio», escreveu, na manhã desta quarta-feira.

O piloto já esclareceu, em várias entrevistas, que não guarda qualquer afinidade clubística, até porque considera o futebol «sobrevalorizado».

Amigo André,

Miguel Oliveira continua a recuperar da operação ao pulso direito, depois das fraturas sofridas a 27 de setembro, na Indonésia. Além de falhar o Grande Prémio da Austrália, também foi ausência no Japão.