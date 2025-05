Rodrigo Mora completa 18 anos nesta segunda-feira, enquanto vive a época de estreia pela equipa principal do FC Porto. Nascido para o futebol no Custóias, cresceu no Olival a partir de 2016/17. Na temporada em curso, em 30 jogos pelo FC Porto, leva oito golos e quatro assistências, garantindo um lugar na história.

Este internacional jovem fez a estreia a marcar pela equipa principal em outubro, na visita ao AVS (0-5).

Então com 17 anos, cinco meses e 23 dias, superou os dragões Rúben Neves (2014), Serafim (1961) e Acácio Mesquita (1927), permanecendo atrás de Fábio Silva, que em 2019 marcou ao Coimbrões – na Taça de Portugal – aos 17 anos e três meses.

Graças a esse ano, o avançado também superou Mora entre os mais jovens dragões nas provas UEFA. Em todo o caso, o aniversariante desta segunda-feira estreou-se mais cedo face a Rúben Neves (2014), Fernando Gomes (1974) e Francisco Conceição (2021).

De regresso à Liga, na visita ao Estoril, a 30 de março (1-2), Rodrigo Mora, então com 17 anos e 10 meses, atingiu o quinto golo, tornando-se no segundo mais jovem a fazê-lo entre todos os clubes. Ao superar Fernando Chalana e Fernando Gomes, Mora apenas ficou atrás de Guilherme Espírito Santo, antigo avançado do Benfica, que atingiu tal marca em 1936/37, então com 17 anos e três meses.

De notar que Guilherme Espírito Santo aplicou 17 golos no campeonato ainda antes da maioridade. Quando o antigo extremo faleceu, em novembro de 2012, Rodrigo Mora tinha somente 5 anos.

Há menos de um mês, a 18 de maio, aquando da receção ao Famalicão (2-1), Rodrigo Mora bisou, aos 17 anos, 11 meses e 13 dias. Por isso, fechou o top-5 do FC Porto, no qual é superado por Fernando Gomes (1974), Lopes Carneiro (1931), Serafim (1961) e Ângelo Silva (1937).

Importa ressalvar que Rodrigo Mora esteve lesionado entre 24 de fevereiro e 14 de março, a contas com uma rutura muscular na coxa esquerda.

"Moradependência" no Dragão

Nas últimas sete jornadas – AVS, Estoril, Benfica, Casa Pia, Famalicão, Estrela e Moreirense – Rodrigo Mora apontou cinco golos e uma assistência, ficando a zeros na receção ao Benfica (1-4) e na visita ao Estrela da Amadora (2-0). Ou seja, nas duas derrotas dos dragões desde 15 de março.

À boleia dos dados SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – Rodrigo Mora é vice-líder quanto a golos (8) e o terceiro com mais assistências (4). Em simultâneo, está entre os que mais rematam e driblam a cada encontro no campeonato.

Por fim, nas movimentações, Rodrigo Mora espalha perfume no meio-campo ofensivo e na área adversária, ainda que não se iniba de recuar para iniciar as contraofensivas. É pelo meio que o jovem criativo aponta aos avançados – nomeadamente Samu, que nesta segunda-feira completa 21 anos.

Com contrato até junho de 2027 – e cláusula de rescisão a rondar os 67 milhões de euros – Rodrigo Mora tem dois jogos – Boavista e Nacional – para reforçar uma época promissora e, por certo, inesquecível. Quanto ao Mundial de Clubes – com Palmeiras, Inter Miami e Al Ahly – só o destino define se o FC Porto vai segurar esta pérola.

«Quem mais senão o menino que leva e embala, desconstrói e sonha, almeja e conquista. É um mago em construção, quiçá a prazo na Invicta. Numa noite intermitente do coletivo, foi – uma vez mais – motor para vencer. Amado nas bancadas e visado pelos adversários, é inevitável.»

«Se acompanhado por elementos mais experientes e audazes, estaria a viver uma época idílica. Em todo o caso, é pilar na estrutura de Anselmi e dos raros aspetos positivos do “ano zero” da era Villas-Boas», lê-se nos destaques do Maisfutebol, no rescaldo do FC Porto-Moreirense (3-1), de sexta-feira.