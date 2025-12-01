Rodrigo Mora foi eleito pelos sócios do FC Porto para a categoria de “Futebolista” dos Dragões de Ouro 2025. O jovem avançado recolheu mais votos do que Samu, Marcano e Nico González, e surgiu na sequência de um momento de magia de Luís de Matos.

Depois de 11 golos e quatro assistências em 35 jogos pela equipa principal em 2024/25, Mora leva três golos em 16 jogos.

No momento de discursar, o internacional jovem português apontou a novos sonhos: «É uma honra enorme receber este prémio. Em 2023 recebi o Dragão de Ouro jovem e prometi dar o meu máximo. Hoje repito o mesmo. Há um ano concretizei o sonho de me estrear pela equipa principal. Só falta concretizar o sonho de ser campeão e festejar nos Aliados».