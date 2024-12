Esta quinta-feira, após o sorteio, o FC Porto ficou a conhecer os três adversários que vai encontrar na fase de grupos do Mundial de Clubes.

Integrados inicialmente no Pote 2, os dragões foram sorteados para o Grupo A com o Palmeiras, de Abel Ferreira, o Inter Miami, de Lionel Messi, e o Al Ahly, do Egito.

O FC Porto estreia-se na competição frente ao Palmeiras, com o Inter Miami a jogar com o Al Ahly na primeira jornada.

Os dois primeiros classificados do Grupo A encontram nos oitavos de final os dois primeiros do Grupo B (PSG, At. Madrid, Botafogo e Seatle Sounders).

De referir que o torneio realiza-se nos Estados Unidos, de 15 de junho a 13 de julho de 2025. No total são 32 equipas a lutar pelo troféu.