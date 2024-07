Danny Namaso, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória no jogo de preparação com o Al Arabi (0-4):

«Estou muito feliz por marcar o meu primeiro golo na pré-época. Agora, é só continuar a trabalhar e preparar a Supertaça. O objetivo é ganhar a Supertaça e sermos campeões nacionais.»

«Foi um bom jogo, que controlámos bem. Chegámos muito ao último terço. Foi um jogo bem conseguido da nossa parte. Mais uma vitória com quatro golos marcados? São muito bons sinais. Há que continuar.»

«Estamos muito concentrados, unidos e a trabalhar muito forte para preparar a temporada. Não há muitas diferenças [entre Vítor Bruno e o antecessor Sérgio Conceição]. Todos os treinadores têm diferentes formas de trabalhar, mas não há muitas diferenças.»