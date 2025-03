Martín Anselmi, técnico do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a vitória por 0-2 frente ao FC Arouca:

«[Dentro do que o FC Porto fez e deixou o Arouca fazer, foi o jogo mais completo?] Não me lembro se foi esta semana ou na anterior que disse que gosto de equipas inteligentes, que teríamos de ser uma equipa inteligente. Entendi, na primeira parte, que era uma partida de ida e volta onde não havia controlo, onde podíamos ter chegado ao segundo golo, mas também podíamos sofrer um. O Arouca é uma equipa que joga bem, falei com o treinador adversário (Vasco Seabra) e felicitei-o, pela forma como jogam. Não é fácil tirar-lhes a bola, os três do meio campo estavam em todo o lado, subiam e desciam, e isso provocava que, por vezes, os nossos centrais saltassem e abrissem espaços e os corredores.

No intervalo, julguei que o melhor era juntar-nos, fechar os espaços, não perseguir a marcação e recuperar a posse de bola que não entrava e provocava uma perda, porque sabia que se conseguíssemos roubar, íamos conseguir fazer o segundo golo e, a partir daí, controlar o jogo de forma diferente. Há que ser inteligente e entender que era o melhor para conquistar os três pontos.»