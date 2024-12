Eustáquio, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV, após a vitória frente ao Midtjylland, por 2-0, na sexta jornada da Liga Europa:

[Exibição] «Era importante ganharmos e conseguimos fazê-lo. Sinto que foi uma vitória de serviços mínimos. Não quero tirar o mérito à malta, mas penso que podíamos ter feito mais. Tivemos oportunidades suficientes para marcar mais golos e acho que é esse o nosso próximo passo a trabalhar. Dá muito trabalho ter oportunidades de golo e depois chegamos à área… ou é uma finta a mais ou não rematamos. Depois parece que o resultado é curto e temos alguns dissabores, como no final, que eles podiam ter feito um golo.»

«Se acabarmos por fazer golo nas oportunidades que queríamos, o resultado passa a ser três ou quatro a zero. Depois a motivação deles para atacar não é a mesma. Sentimo-nos mais sólidos.»

[Golo anulado] «Estávamos confortáveis no jogo, talvez não desconfiávamos do nosso erro. Vai haver vezes em que estamos a vencer por um, contra um adversário muito mais forte, e estas duas oportunidades vão ser golo. Não podemos deixar isto acontecer. No geral precisávamos destes três pontos, conseguimos e vamos com tudo para os últimos dois jogos.»

«É uma vitória muito importante em casa, continuamos sem perder e dá-nos motivação para o jogo do campeonato. Vamos atrás do que é nosso.»