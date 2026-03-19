O FC Porto recebe o Estugarda nesta quinta-feira, na segunda mão dos “oitavos” da Liga Europa, beneficiando da vitória em solo germânico há uma semana (1-0). Para esta noite, Francesco Farioli deverá voltar a promover várias trocas no “onze”, num elenco semelhante àquele apresentado em Estugarda. Por isso, jogadores como Thiago Silva, Fofana, Rodrigo Mora, Moffi, William Gomes e Sainz podem retomar a titularidade.

Consulte a galeria associada para conhecer o “onze” provável do FC Porto.

No Estugarda, o central Luca Jaquez pode ser a única mudança face ao duelo da primeira mão. Num esquema de 4-2-3-1, os alemães deverão apresentar-se no Dragão com Alexander Nübel, Nikolas Nartey, Luca Jaquez, Jeltsch e Ramon Hendriks; Atakan Karazor e Stiller; Bilal El Khannouss, Deniz Undav e Jamie Leweling; Demirovic.

O FC Porto-Estugarda está agendado para as 20h desta quinta-feira e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.