No primeiro jogo após a conquista do título de campeão nacional, Francesco Farioli deverá promover algumas novidades no “onze” do FC Porto para a visita à Vila das Aves e ao despromovido AVS (18.º e último). Face aos titulares contra o Tondela, o treinador dos dragões pode dar nova oportunidade a pupilos como Pripic, Francisco Moura, Rodrigo Mora e William Gomes.

No AVS, João Henriques deverá aproveitar o regresso do médio Gustavo Mendonça, ausente na última jornada por acumulação de cartões amarelos. De notar que os avenses não perdem há quatro jornadas. Venceram o Nacional na Choupana, empataram na receção a Sporting e Vitória de Guimarães, e empataram na visita ao Rio Ave.

Consulte a galeria associada para conhecer os onzes prováveis de AVS e FC Porto.

O jogo está agendado para as 18h deste domingo e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.