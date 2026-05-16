FC Porto
Há 1h e 18min
Números a vermelho: FC Porto joga com equipamento da próxima época
Camisola, em homenagem à conquista de Viena, tem também a gola em V
AC
Camisola, em homenagem à conquista de Viena, tem também a gola em V
AC
O FC Porto surpreendeu ao entrar em campo, diante do Santa Clara, com o equipamento que vai utilizar na próxima temporada.
Siga o FC Porto-Santa Clara AO MINUTO
A camisola dos dragões tem, como habitualmente, riscas azuis e brancas na vertical. A gola, em V, também é branca.
O principal destaque vai para os números, que são vermelhos, remetendo para a conquista da Champions em Viena, em 1987, sendo que no próximo ano esse feito celebra quatro décadas.
Desta não estavas à espera 😏— FC Porto (@FCPorto) May 16, 2026
Equipamento principal 2026/27 em estreia 💙#ConseguimosJuntos pic.twitter.com/phRR3Xqgq0
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS