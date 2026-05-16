O FC Porto surpreendeu ao entrar em campo, diante do Santa Clara, com o equipamento que vai utilizar na próxima temporada.

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A camisola dos dragões tem, como habitualmente, riscas azuis e brancas na vertical. A gola, em V, também é branca.

O principal destaque vai para os números, que são vermelhos, remetendo para a conquista da Champions em Viena, em 1987, sendo que no próximo ano esse feito celebra quatro décadas.