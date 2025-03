Martín Anselmi comparou o adepto de futebol... a uma namorada. Ainda por cima, das difíceis. O técnico do FC Porto foi questionado sobre o que espera dos adeptos do FC Porto num momento complicado de forma da equipa.

«O que peço? Que acreditem! Estou claro do que clube represento, do trabalho que fazemos como equipa técnica e acredito muito nos nossos jogadores. No que somos e no que somos capazes de fazer. Sabemos o que temos de melhorar, o que estamos a fazer bem e sabemos que precisamos deles», começou por dizer.

Depois, utilizou uma comparação engraçada: «Fui adepto do meu clube e o adepto é como a namorada mais difícil. Não te vai dar amor porque sim. Eu gosto disso», afirmou Anselmi com um sorriso nos lábios.

O FC Porto recebe o AVS neste sábado, pelas 18 horas. É um encontro válido para a 26.ª jornada da Liga portuguesa, entre o terceiro e o 15.º classificados da tabela.