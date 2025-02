A dias de medirem forças com a Roma, no Dragão, no primeiro “round” do play-off da Liga Europa, Rodrigo Mora e Samu falaram à UEFA. De recordar que a única vitória do FC Porto em 2025 aconteceu na Sérvia, frente ao Maccabi Telavive (0-1), decisiva para seguir em prova.

«Assisti a muitos resumos e o meu pai fala sobre a vitória na Liga Europa [em 2011]. Eu ainda era jovem quando a ganhámos, mas foi um troféu importante para o FC Porto. Queremos ganhar o troféu novamente. É uma honra jogar num dos maiores clubes do Mundo. Cresci no Porto, jogo no FC Porto desde os 9 anos e sempre tive o sonho de jogar na equipa principal. Tento sempre dar o máximo.»

«O jogo com a Roma vai ser difícil, como são todos. É para nós, mas também para eles, porque vão defrontar o FC Porto. Somos um clube muito grande e temos de dar o nosso máximo para vencer», disse o médio, de 17 anos.

Por sua vez, Samu, de 20 anos, elegeu o melhor golo nas provas UEFA e anteviu o duelo com a Roma: «Pelo contexto, escolho o meu segundo golo contra o Manchester United. Não foi suficiente para a vitória, mas foi um golo muito bonito».

«O FC Porto está sempre obrigado a ganhar, a disputar todos os títulos. O nosso principal objetivo era passar a primeira fase para estarmos entre os melhores e, assim, disputar o título», referiu o espanhol.

Numa fase em que vê o Sp. Braga “colado” ao 3.º lugar da Liga, o FC Porto prepara a receção à Roma, agendada para a noite de quinta-feira (20h).