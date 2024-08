Anha Candé renovou contrato com o FC Porto até 2027, anunciaram os dragões esta segunda-feira.

«Força, técnica, capacidade de trabalho e de superação. Tudo isto combinado com a irreverência de um jovem de apenas 16 anos. Anha Candé renovou o contrato que o liga ao FC Porto até 2027 e vai continuar a brilhar de azul e branco com o 95 nas costas», pode ler-se no comunicado oficial.

No FC Porto desde 2022/23, o luso-guineense tem sido um destaque na formação e na equipa B, onde fez um total de 24 na temporada passada, com apenas 16 anos. Este domingo, ao serviço do FC Porto B, marcou dois golos frente ao Marítimo La Guaira, no Torneio Autonomia.

“Sinto-me muito feliz pela renovação, significa que o clube acredita em mim. Agora tenho de continuar a trabalhar e a dar o melhor para ajudar a equipa. Vou procurar mostrar o meu melhor, vou trabalhar todos os dias para conseguir chegar ao plantel principal», referiu o avançado aos canais oficiais do clube.

Por fim, o jovem de 16 anos confessou que tem como sonhos jogar no Estádio do Dragão e «marcar golos e festejar com os adeptos».