Aos 36 anos, o experiente médio, natural de Gondomar, regressa à casa onde despontou para o futebol profissional. Pelos dragões, André Castro cumpriu formação de 2000 a 2006, estreando-se como sénior em 2007.

Seguiram-se empréstimos a Olhanense e Sp. Gijón, antes de singrar no plantel do FC Porto em 2012/13. Então sob liderança de Vítor Pereira, o médio acumulou 25 partidas, contribuindo para o tricampeonato.

De 2013 a 2020, Castro aventurou-se pela Turquia, representando o Kasimpasa e o Goztepe.

O regresso a Portugal aconteceu em Braga, em pleno verão «Covid-19». Ao cabo de três épocas e meia, o médio assinou pelo Moreirense, onde permaneceu pouco mais de meio ano.

«A camisola do FC Porto continua a ficar-me bem. Estou muito feliz. É um dos dias mais felizes da minha carreira por poder chegar aqui, é um sonho concretizado. Esteve para ser antes, foi agora, aconteceu quando tinha de ser. Sempre me imaginei a regressar e ver que as pessoas sentem aquilo que sinto é incrível, sem palavras», começou por referir, aos meios do clube.

“É um portista dos que fazem falta a esta casa” Jorge Costa contentou-se por ver a camisola 2 entregue a “um exemplo”▶ https://t.co/Y2FMCpk3lu#FCPortoB pic.twitter.com/fJ4MLZq65w — FC Porto (@FCPorto) August 30, 2024

E há muito simbolismo associado a esta transferência.

«Comentei com alguns amigos que tive um pensamento há uns dias: fui campeão com o presidente André Villas-Boas no FC Porto, campeão na Olhanense com o Jorge Costa, campeão com o pai do João Brandão, campeão de juniores e seniores com o Paulinho Santos, campeão com o José Mário e agora volto para junto dos campeões. O que mais quero é passar a mensagem de que ser campeão é muito bom, mas tem de se trabalhar muito. Quero muito ajudar a formar mais campeões através da atitude, do ser bom, leal e correto, é o mais importante. Sempre fui correto e tenho agora esta oportunidade de ouro de viver muitos reencontros. Chego a casa e a família está quase toda cá», acrescentou.

O novo dorsal 2 dos dragões é o sexto reforço da equipa B, juntando-se a Kaio Henrique, Domingos Andrade, Felipe Silva, Brayan Caicedo e Ángel Alarcón. O contrato é válido por uma temporada

«Muito contente [por ser o capitão]. É um orgulho. Quero que me vejam como um exemplo através daquilo que faço. Quero ajudar através do trabalho. As coisas parecem fáceis, o futebol está mudado nas camadas jovens, e quero transmitir que para chegar longe é preciso fazer muita coisas todos os dias. Era o capitão dos apanha-bolas no Estádio das Antas, tinha de ir buscar as bolas ao campo de trás, onde eles aqueciam. Era uma grande responsabilidade, não podiam faltar bolas. O tempo era outro e já havia muita exigência. O André Villas-Boas nomeou-me capitão, não sei que idade tinha, 21 ou 22 anos, num plantel cheio de craques. Era um dos cinco capitães. É bonito», concluiu.

Na procura da primeira vitória na II Liga, ao cabo de uma derrota e dois empates, o FC Porto B receberá a União de Leiria na tarde de domingo (18h).

Quanto a André Castro, o currículo dispensa apresentações: Liga Europa, Liga (3), Supertaça, Taça de Portugal e II Liga.

