O FC Porto anunciou esta quinta-feira a renovação de seis jogadoras da equipa feminina de voleibol.

Joana Resende, Victória Alves, Lila Durão, Ana Rui Monteiro, Bruna Correia e Shainah Joseph são as atletas que prolongaram o vínculo com os dragões. O clube não indicou até quando foi renovado o contrato.

«O núcleo duro do voleibol do FC Porto mantém-se intacto com as renovações», escreveu o clube em comunicado oficial.