O FC Porto anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com João Pinto, filho da lenda dos dragões João Pinto. Os azuis e brancos não revelaram pormenores da renovação.

«João Pinto renovou contrato com o FC Porto e prolongou o vínculo que o liga ao clube desde os oito anos», pode ler-se no comunicado oficial.

Aos 16 anos, o defesa tem os objetivos bem delineados: «Chegar à seleção, ganhar o campeonato sub-17 pelo FC Porto e, no futuro, fazer a estreia no Estádio do Dragão pela equipa A», disse aos canais oficiais do clube.

Sobre o pai, futebolista com mais jogos pelo FC Porto, o jovem João Pinto vê o progenitor como uma «referência».

«A minha maior referência no FC Porto é o meu pai, que me tem acompanhado ao longo destes anos e é um grande exemplo para mim. Ele sempre me ensinou que o FC Porto é o maior e que temos de ganhar sempre, eu fui aprendendo e hoje estou aqui.»

Esta temporada, ao serviço dos sub-17, já fez um total de 14 jogos, marcou um golo e fez três assistências.