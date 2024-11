O FC Porto anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com Filipe Sousa, defesa de 17 anos que assinou o primeiro contrato profissional.

«Filipe Sousa assinou o primeiro contrato profissional com o FC Porto, mantendo-se assim vinculado ao clube», pode ler-se no comunicado oficial.

O luso-brasileiro começou a carreira nos escalões de formação do Portimonense, em 2019/20 e em 2021/22 juntou-se aos dragões. Na temporada passada fez um total de 34 jogos pelos sub-17. Esta temporada, o central já fez cinco jogos com a camisola da equipa B.

Orgulhoso e emocionado com a renovação de contrato, o jovem Filipe elegeu Pepe e Jorge Costa como principais fontes de inspiração.

«A minha maior referência é o Pepe, um grande central que jogou sempre ao mais alto nível. Também tivemos o Jorge Costa, que agora faz parte da Direção, e que também é uma lenda do clube. Essas são as minhas duas maiores referências, mas já passaram outros grandes centrais pelo clube», disse aos canais oficiais do clube.