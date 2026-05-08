O FC Porto anunciou esta sexta-feira a renovação com a defesa Ema Gonçalves. A lateral-direita de 24 anos, natural da Póvoa de Varzim, chegou aos dragões em 2024, é capitã e conseguiu três golos em 24 jogos nesta época.

«Todos os dias são especiais desde que vim. É um privilégio vestir esta camisola. Este é um dia muito especial. Quando vim para o FC Porto já pensava neste momento e neste dia. Assinar um contrato para jogar na Liga é incrível. Estou onde quero», disse a defesa aos meios do clube.

Ema Gonçalves trocou o Valadares Gaia, da Liga, para ajudar à ascensão do FC Porto, da terceira divisão até ao topo. A defesa está lesionada, a recuperar de uma fratura num perónio, e vai falhar a final da Taça de Portugal, a 17 de maio, ante o Benfica.