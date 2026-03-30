O FC Porto anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Tiago Silva.

O médio de 18 anos assinou um novo vínculo, que é válido para as próximas cinco temporadas e meia, ou seja, até 30 de junho de 2031.

🔵⚪ FC Porto e Tiago Silva renovam contrato 🐉

⚽ Médio 👉 18 anos #MarcaPorto pic.twitter.com/FNHMr8jnlF — FC Porto (@FCPorto) March 30, 2026

Tiago Silva, que está ligado ao FC Porto desde os sete anos e já foi rotulado por Rodrigo Mora como o melhor jogador da formação portista, tem dividido o tempo de jogo esta época entre os juniores e a equipa B. Na II Liga, o médio soma um golo em 10 jogos. Já nos sub-19, tem seis golos em 18 encontros.

De resto, Tiago Silva já tem sido chamado aos treinos da equipa principal.

«Tenho muitas boas memórias neste clube. Sou eternamente grato por tudo que consegui no FC Porto. Se calhar elegia a recente chamada à equipa A no jogo em Braga. Mesmo que tenha ficado na bancada, o facto de estar com a equipa e de poder viver momentos como esses, de passar pelos adeptos, de poder estar com os jogadores e sentir realmente o que é que se passa dentro daquele balneário… Para mim foi o que mais me marcou», confessou o jovem médio, em declarações aos meios de comunicação do clube.



«É uma exigência muito grande treinar com a equipa A, mas tenho aproveitado muito bem. O mister Farioli tem-me ajudado muito, dá-me muitas dicas e sinto que estou pronto para dar uma boa resposta. (…) Gostava de ser um jogador reconhecido por toda a gente no FC Porto. Esse é o meu maior sonho», concluiu.