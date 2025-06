Gabri Veiga é reforço do FC Porto até 2030! O espanhol deixa o Al Ahli, da Arábia Saudita, e fica com uma cláusula de rescisão de 65 milhões de euros.

«O primeiro reforço para a temporada 2025/26 chega à cidade Invicta oriundo de Gidá. Gabri Veiga, internacional jovem pela seleção espanhola, troca a Arábia Saudita por Portugal e o Al-Ahli pelo FC Porto, comprometendo-se com o Clube para as próximas cinco épocas. Na bagagem traz a Liga dos Campeões Asiática», pode ler-se no comunicado oficial.

Os dragões informaram que adquiriram 90 por cento dos direitos do médio, por um valor fixo de 15 milhões de euros, mais quatro em objetivos.

[em atualização]