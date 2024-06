José Tavares é o novo diretor da formação do FC Porto, informou, esta quarta-feira, o clube portista.

«José Tavares está de volta a casa para reassumir a liderança do futebol jovem do FC Porto. Aos 43 anos, o antigo timoneiro dos sub-15, dos sub-19 e da equipa B regressa ao clube e é o novo Diretor da Formação portista», pode ler-se no comunicado oficial.

Depois de ter estado nos azuis e brancos entre 2010/11 e 2021/22 e passou por vários cargos, tal como sub-15, sub-19 e equipa B, tendo sido também observador da equipa principal. Entre 2017 e 2020 foi diretor da formação e agora, em 2024/2025, volta a assumir o cargo do passado, integrando a estrutura da direção de futebol, liderada por Zubizarreta, que se «sustenta noutros quatro pilares: futebol profissional (Jorge Costa), futebol feminino, scouting e performance».

Nos últimos dois anos, José Tavares viajou para os Estados Unidos da América e treinou o Crown Legacy.