Lara Filipe, defesa de 19 anos, foi anunciada como reforço do FC Porto, na manhã desta quinta-feira. A alentejana estava no Sp. Braga onde atuou pela equipa B. Em 2024/25 realizou 20 jogos e marcou dois golos.

Esta jovem passou também por Ouriense, Desp. Beja e Torrense, antes de chegar ao Minho. Na Invicta vai encontrar caras conhecidas: Maria Ferreira, Jassie Vasconcelos (ex-Torreense) e Maria Negrão (ex-Sp. Braga).

«Foi uma decisão muito fácil. Claro que custa deixar algumas pessoas, mas este é um passo importante. São as pessoas que fazem o futebol e tenho a certeza que também vou levar daqui ainda mais pessoas.»

«Sou esquerdina e muito raçuda, acho que faz parte do meu carácter de alentejana. Nunca desisto. A II Liga é muito competitiva. Há jogadoras com muita qualidade, mas estou confiante de que vamos conseguir alcançar os objetivos», disse aos meios do FC Porto.

