Martin Anselmi vive a primeira aventura na Europa, no comando do FC Porto, mas já tem experiência em competições continentais, depois de conquistar a Taça Sul Americana com o Independiente del Valle.

Sobre o próximo jogo no calendário dos dragões, primeira mão do play-off da Liga Europa com a Roma, o técnico avisou que o primeiro jogo é «determinante».

«Para mim, segundo a minha experiência, o primeiro jogo é determinante seja em casa ou como visitante, pois os segundos 90 minutos estão condicionados pelos primeiros. Começa uma partida nova, mas com um resultado já do primeiro jogo. No segundo encontro pode haver um rival com a necessidade de dar a volta. Mas não gosto de especulação. Há que ganhar o primeiro jogo», afirmou esta quarta-feira em conferência de imprensa.

Numa altura em que os azuis e brancos não vivem a melhor fase, apenas uma vitória nos últimos oito jogos, Anselmi revelou que não tem explicação para isso, mas sim para o jogo com os italianos.

«Explicar oito jogos e uma vitória? Agora explico como jogar contra a Roma. Destes oito jogos, o treinador anterior tinha explicação para cinco e eu só tenho para estes três. Mais importante que o resultado, foi o que fizemos durante a partida. Nem sempre se consegue explicar um resultado. Ganhar e perder está relacionado com fazer as coisas bem ou mal durante o jogo», partilhou.

Por fim, Anselmi revelou que é um «orgulho» defrontar o homólogo Claudio Ranieri, alguém que assistiu quando tinha apenas 12 anos.

«Enfrentar o Ranieri é um orgulho, uma motivação. Quando tinha 12 anos via o seu Valencia a competir na televisão. Parece-me um treinador que viveu tudo e ter a possibilidade de o ver cara a cara é um orgulho. É um treinador muito inteligente», apontou.

«A Roma é a Roma! Uma equipa grande que tem de ganhar em qualquer campo. Não sei se devemos esperar uma equipa defensiva. Preparámos o jogo para qualquer possibilidade. Com o Milan viu-se uma Roma mais recuada e noutra situação com uma pressão muito alta. Preparámo-nos para as duas situações», concluiu.

A Roma e o FC Porto jogam esta quinta-feira, às 20h, no Estádio do Dragão. Poderá acompanhar a primeira mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Liga Europa no Maisfutebol.