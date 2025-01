Jorge Nuno Pinto da Costa não vai ser ouvido, na sexta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. O antigo presidente do FC Porto seria escutado, na condição de testemunha, a propósito do julgamento de Fernando e Sandra Madureira na Operação Pretoriano.

De acordo com a esposa de Pinto da Costa, que enviou um e-mail ao tribunal, o estado de saúde impede-o de cumprir com o acordado, uma vez incapacitado de escrever e de comparecer na diligência.

Em todo o caso, foi solicitado o adiamento da diligência no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.