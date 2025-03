Depois de depor na 3.ª sessão do julgamento da Operação Pretoriano, André Villas-Boas vai regressar ao Tribunal São João Novo, por pedido da juíza.

Antes da pausa para almoço, Cristiana Carvalho, advogada de Fernando Saul, solicitou que o presidente do FC Porto esclareça um alegado apelo à transmissão de cartões de sócios se os seus apoiantes não pudessem comparecer no ato eleitoral.

Em todo o caso, a procuradora argumentou que o vídeo que sustenta esta alegação está fora do objeto do processo. A advogada do FC Porto pediu cinco dias para analisar o referido vídeo.

Ainda na manhã desta quinta-feira, Cristiana Carvalho visou André Villas-Boas, por se candidatar contra Jorge Nuno Pinto da Costa. E o presidente do FC Porto aproveitou para esclarecer.

«Nunca disse que não o faria. Eu disse que, enquanto fosse vivo, deveria manter-se no cargo. Compreendo que algumas pessoas tenham ficado dececionadas [com a candidatura]. Há uma mudança de posicionamento. Não implica é pintarem os muros de minha casa», atirou.

O presidente do FC Porto depõe na qualidade de assistente no julgamento.

A sessão foi interrompida pelas 12h40, para almoço. O presidente do FC Porto voltou a falar já na parte da tarde tendo sido questionado pelo advogado do casal Madureira acerca do voto eletrónico mas Villas-Boas voltou a abordar a relação dos antigos órgãos sociais dos dragões com as claques.

«Há aqui uma questão importante. Como é que o FC Porto se permite lesar? Como é que o FC Porto se lesava com a relação com o grupo organizado de adeptos?», atirou.

Cerca de uma hora depois do recomeço da sessão, às 15h20, terminou o depoimento do presidente do FC Porto.