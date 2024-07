Otávio, jogador do Al Nassr, em declarações à Sport TV 1, após a derrota por 4-0 no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto:

«[Regresso ao Dragão] É uma sensação única. Fico feliz por voltar à minha casa, mas ao mesmo tempo triste porque poderíamos ter feito mais. Agora, é pensar no clube para conseguirmos algo bom no campeonato.»

«[O que achou do FC Porto enquanto adversário?] Estiveram muito bem, com mais vontade de ganhar e mereceram a vitória.»

«[Esta será sempre a sua casa?] Sem dúvida. É a minha casa, passei muito tempo aqui. Mas agora estou noutro lado e quero dar o meu melhor.»