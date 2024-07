Cardoso Varela esteve perto de mudar-se para o Dinamo Odranski Obrez, da terceira divisão croata, depois de falhadas as negociações para a renovação de contrato com o FC Porto, mas a transferência do jovem extremo de 15 anos foi travada devido à ação dos dragões junto da FIFA.

O plano dos agentes Faustino Gomes e Wilson Sardinha seria levar o jovem luso-angolano para o futebol amador croata, que serviria de ponte para ingressar num clube alemão, quando completasse 16 anos, a 29 de outubro.

Agora, a revista Kicker publicou uma reportagem sobre o caso de Cardoso Varela, com declarações de André Villas-Boas, que acredita que o jogador foi oferecido a vários clubes europeus. Já o pai deixa acusações ao FC Porto, enquanto o clube croata mostra-se surpreendido com a postura dos portistas.

«Os pais avisaram-nos que o FC Porto iria causar problemas de inscrição, mas nunca esperávamos que um clube tão grande como o FC Porto pudesse causar tais problemas, pressionar e manchar o nome de uma família, especialmente de um menor», refere a carta de Martin Prsir, presidente do clube croata, datada de 10 de julho. Esta nota terá sido enviada à federação daquele país e, depois, encaminhada para a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O pai, cujo nome não é referido na reportagem, arranjou emprego em Zagreb há alguns meses e também deixa acusações ao FC Porto. «Ainda me lembro que um dia, no final de dezembro de 2023, dois estranhos emboscaram-me e disseram: "Se o teu filho não assinar um novo contrato com o FC Porto, vais simplesmente desaparecer algures e vamos matar-te. (...) Estou preocupado com os outros jogadores que ainda estão no FC Porto, o meu filho não é a única vítima do terror e da intimidação.»

O progenitor apontou que Cardoso Varela está a ter ajuda médica e psicológica, sobretudo após as notícias acerca do alegado rapto. «Foi por isso que solicitei a sua inscrição num clube que não joga profissionalmente e que fica mais perto do nosso apartamento em Zagreb, para que ele possa continuar a jogar num ambiente seguro e positivo, totalmente a nível amador.»

Já o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, nega a versão do pai. «Mesmo que o Cardoso não volte para o FC Porto, é algo que tem de parar no futebol. Pessoas com más intenções obtêm benefícios pessoais ao transportarem crianças que não têm controlo do seu próprio destino. Estou contra quem está envolvido nestes acontecimentos. Não só para defender os interesses do FC Porto, mas também como cidadão e desportista que luta contra os atos ilícitos no futebol. O senhor Sardinha e o senhor Gomes levaram Cardoso Varela para a Croácia juntamente com o pai, embora o menino nunca nos tenha mencionado que não se sentia confortável no FC Porto. Expressou vontade de continuar, mas tinha medo do "tio", o senhor Sardinha.»

Villas-Boas afirma que «o pai do menino nunca demonstrou interesse pela carreira do menino, sempre se afastou dele e só reapareceu recentemente».

«Tal como o pai, a mãe já manifestou várias vezes o desejo de que o menino ficasse no FC Porto e está grata pelo que fizemos por ele até agora. Ele não vê a mãe há muitos anos. Infelizmente, parece que ela tem medo de falar com bom senso ao menino e ao Sr. Sardinha», disse o presidente dos portistas.

Villas-Boas acredita que o jovem avançado «foi oferecido a muitos clubes europeus». «Acreditamos que um grande clube possa estar por trás disso, esperando o aniversário dos 16 anos do Cardoso e depois dando-lhe um contrato profissional. Isto foi-me confirmado em conversas telefónicas com vários diretores-gerais de clubes alemães e diretores desportivos de clubes espanhóis.»

Na reportagem, diga-se, é ainda revelada uma suposta mensagem enviada por Wilson Sardinha para Faustino Gomes, via Whatsapp, depois das negociações para a renovação com o FC Porto terem falhado. «Irmão Faustino, sinto muito, não posso aceitar esta oferta porque não me vai ajudar em nada. Se nos derem três milhões, podemos assinar sem problemas. Já sofri muito nesta vida, irmão.»

Estes três milhões seriam também a compensação financeira a que o FC Porto teria direito se o jogador assinasse por outro clube, embora essa indemnização possa não ter validade legal.

Cardoso Varela passou as duas últimas temporadas no FC Porto. Em 2023/24, jogou pelos sub-19 e sub-17 dos dragões e por Portugal fez seis jogos, um golo e três assistências no Europeu sub-17.