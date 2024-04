Sérgio Conceição fez, este sábado, a antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães, da 28.ª jornada da Liga. A conferência de imprensa do treinador do FC Porto foi rápida, até porque o técnico portista recusou comentar dois dos temas que estão na ordem do dia nos dragões.

Conceição considerou que «não vale a pena» comentar os processos instaurados a vários elementos do FC Porto, na sequência dos incidentes após o jogo com o Estoril. Além disso, foi questionado sobre as palavras de Pinto da Costa, que, numa entrevista ao Jornal de Notícias, apontou que será «difícil» o atual treinador continuar no clube caso venha a ser eleito outro presidente.

«Entendo a vossa curiosidade. Como treinador do FC Porto, não devo comentar as palavras do presidente, que é o número um do clube. Não comento por respeito e porque não faz parte do meu papel. Tenho de me preocupar com o jogo de amanhã [domingo]», disse o técnico dos dragões.

O FC Porto-V. Guimarães está marcado para as 20h30 deste domingo, no Dragão. Siga a partida AO MINUTO no Maisfutebol.