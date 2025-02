Esta quinta-feira, o Parlamento aprovou um voto de pesar pelo falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto.

«O longo percurso de Pinto da Costa como dirigente desportivo coincidiu com um tempo de afirmação do Futebol Clube do Porto enquanto potência desportiva nacional e europeia», referiu José Pedro Aguiar-Branco, presidente da Assembleia da República.

O voto de pesar foi apresentado pelo presidente da AR e foi aprovado com votos a favor de todas as bancadas, menos de Hugo Carneiro, vice-presidente do PSD.

Pinto da Costa faleceu no passado sábado, dia 15 de fevereiro, aos 87 anos. Presidiu o FC Porto entre 1982 e 2024. Em setembro de 2021 foi diagnosticado com um cancro na próstata.