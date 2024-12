A equipa do FC Porto, que empatou este sábado no terreno do Famalicão, por 1-1, foi recebida com protestos na chegada ao Estádio do Dragão.

Uma dezena de adeptos juntou-se para demonstrar desagrado com as recentes exibições da equipa. Pedidos de demissão ouviram-se da boca dos adeptos travados pela polícia presente.

Várias das ofensas foram direcionadas a Vítor Bruno e à equipa, sendo o treinador o mais lesado. Vários adeptos pediram a demissão do mesmo.

Os dragões jogaram este sábado, às 20h30, no Estádio do Famalicão. Por volta da 00h10, o plantel chegou de autocarro às imediações do Estádio do Dragão.