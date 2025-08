Contratado em 2021 ao Grémio por 12 milhões de euros, Pepê aponta à renovação, na antecâmara da sexta época de azul e branco. Em entrevista à Sport tv – divulgada na noite deste sábado – o internacional brasileiro de 28 anos desvendou objetivos.

«Em nenhum momento pensei em sair. Muitas situações mexeram com a minha cabeça na última época. Mas, o meu foco está no FC Porto. Quero trabalhar e dar o máximo. Quero corresponder às expectativas. Gosto muito do Porto, gosto de jogar nesta cidade, a minha família também gosta muito de viver aqui.»

Depois de conseguir seis golos e quatro assistências em 45 jogos na última época – o registo menos conseguido na Invicta – o ala puxou a si a responsabilidade de liderar o renovado plantel. Até porque anseia envergar a braçadeira de capitão.

«Por ser um dos mais velhos, tenho de ter essa liderança. Temos um plantel muito novo. Tenho de ajudar os miúdos a entenderem o que é o FC Porto. O precisarem de mim, vou ajudar.»

«É um sonho poder ser capitão do FC Porto. Como sou dos mais velhos, pode haver essa possibilidade», prosseguiu.

Ao fim de quase um mês sob ordens de Francesco Farioli, Pepê desdobrou-se em elogios ao timoneiro italiano.

«É bastante exigente. Estamos também a ser exigentes. Estamos a entender bem as ideias. Está a ser duro e difícil, mas é muito bom. Sabemos que vamos colher os frutos. O estilo de jogo dele facilita a adaptação dos jogadores. Vamos ser mais agressivos, sobretudo no Dragão.»

Em simultâneo, o brasileiro está determinado a regressar à seleção, que no próximo ano disputa o Mundial.

«É um sonho. Poder estar lá, ainda me motiva mais para voltar à seleção. Sei que para lá chegar, tenho de fazer uma grande época, estando acima da média», rematou.

Desde 2021, Pepê acumulou 192 jogos, 25 golos e 23 assistências, conquistando Liga, Supertaça, Taça da Liga e Taça de Portugal (três).