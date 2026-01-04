Pepê, avançado do FC Porto, falou à flash da Sport tv após triunfo na visita ao Santa Clara (1-0).

«A equipa foi feliz, sem dúvida, contra uma equipa com muita qualidade, principalmente quando joga em casa. Sabíamos que seria um jogo difícil. É como o mister diz, temos de acreditar em todos os lances. Todas as oportunidades contam e fomos felizes. Este é um campo difícil, sabemos que não vamos impor sempre o nosso jogo. O mister deu indicações sobre como controlar o resultado.»

«Sofri uma pancada no último jogo para a Liga Europa [contra o Malmö], que continua a incomodar. Mas já estou bem.»

«A classificação diz muito sobre o que fazemos dentro de campo, porque procuramos evoluir e melhorar. Os resultados falam por si.»