FC Porto
Há 1h e 25min
Pepê: «Faltam cinco finais e vamos continuar a trabalhar com esta união»
Avançado do FC Porto analisou a vitória na visita ao Estoril
Avançado do FC Porto analisou a vitória na visita ao Estoril
Pepê marcou o primeiro golo da vitória do FC Porto sobre o Estoril (3-1) e falou à flash da Sport tv.
«Estou muito feliz por voltar a marcar, mas a vitória é mais importante. Foi fora de casa, mas parecia que estávamos no Dragão. Ficamos felizes por corresponder e conseguir um belo resultado. É sempre importante vencer, ainda para mais nesta fase. Faltam cinco finais. Vamos continuar a trabalhar com esta união. Esta vitória é fruto de muito trabalho, o mister cobra muito do grupo. Vamos continuar firmes nas ideias do mister e nos objetivos.»
«Estamos em três competições e vamos dedicar-nos. Quinta-feira tem mais um grande jogo.»
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