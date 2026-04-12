Pepê marcou o primeiro golo da vitória do FC Porto sobre o Estoril (3-1) e falou à flash da Sport tv.

«Estou muito feliz por voltar a marcar, mas a vitória é mais importante. Foi fora de casa, mas parecia que estávamos no Dragão. Ficamos felizes por corresponder e conseguir um belo resultado. É sempre importante vencer, ainda para mais nesta fase. Faltam cinco finais. Vamos continuar a trabalhar com esta união. Esta vitória é fruto de muito trabalho, o mister cobra muito do grupo. Vamos continuar firmes nas ideias do mister e nos objetivos.»

«Estamos em três competições e vamos dedicar-nos. Quinta-feira tem mais um grande jogo.»