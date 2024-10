No capítulo «Obrigado, “irmãos” da Madeira», do livro «Azul até ao fim», Pinto da Costa recorda a transferência de Francisco Conceição para o Ajax. Num texto com data de 27 de julho de 2022, o antigo presidente do FC Porto revelou-se triste com este negócio.

«A saída do Francisco foi um mau negócio para o FC Porto. Porque tem 19 anos e porque a cláusula de rescisão era, por imposição de seu pai Sérgio Conceição, relativamente baixa – 5 milhões de euros. Foi um caso que me desgostou e desgastou muito, porque não queria a sua saída, mas tive de respeitar a decisão do atleta, dado que o Ajax pagou a cláusula de rescisão», escreveu Pinto da Costa.

O livro «Azul até ao fim» foi apresentado este domingo, na Alfândega do Porto. A venda começará esta segunda-feira. Antes do evento, a editora Contraponto anunciou uma queixa-crime e uma investigação para apurar a origem da fuga de informação desta obra.