Ruben Amorim, ex-jogador do Benfica e treinador do Sporting, reagiu este domingo à morte de Pinto da Costa. Aos microfones da DAZN, o treinador do Manchester United deixou algumas palavras sentidas ao antigo presidente do FC Porto.

«É um figura histórica, amado por muitos e odiado por muitos. As personalidades fortes são assim. Marcou uma era no futebol português», começou por dizer.

«A família, amigos e apoiantes do FC Porto vão sentir muito a falta e vai ficar marcado na memória. Quebrou muitas barreiras e passou muitos limites para defender o FC Porto. Toda a gente sabe disso. Mas era uma pessoa muito inteligente, com sentido de humor muito bom e carismático. Muita gente vai sentir falta de uma figura que marcou o futebol português», acrescentou.

Jorge Nuno Pinto da Costa faleceu este sábado aos 87 anos. Ruben Amorim jogou e treinou em Portugal durante largos anos.