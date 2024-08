À margem da antevisão do «Clássico» com o Sporting, em Alvalade, Vítor Bruno foi questionado sobre a recente entrevista de Pinto da Costa à TVI, na qual o antigo presidente dos azuis e brancos criticou o «timing» para a contratação do treinador.

«É uma questão que terá de colocar ao antigo presidente. Se me deslumbrasse quando falam bem de mim, ou se ficasse incomodado quando falam mal, significaria que não me conheço. Sei quais são os meus valores e nunca me deixarei corromper», atirou.

Quanto à saída de Francisco Conceição, o treinador do FC Porto reiterou que apenas comentará a situação de jogadores no plantel. E assim terminou a conferência de imprensa, na tarde desta sexta-feira.

O FC Porto medirá forças com o Sporting na noite deste sábado (20h30), na quarta jornada da Liga. O encontro poderá ser acompanhado, ao minuto, no Maisfutebol.