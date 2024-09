Esta quinta-feira, o plantel do FC Porto mostrou-se solidário com Miguel Oliveira, podologista e colaborador do clube desde 2009, pela morte do filho.

Nos momentos que antecederam o treino, os jogadores e equipa técnica dos dragões juntaram-se, fizeram um minuto de silêncio em homenagem e escreveram uma mensagem, com bolas, a dizer «Juntos Miguel».

Os capitães de equipa: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Alan Varela e Eustáquio partilharam o momento nas redes sociais, deixando algumas palavras a Miguel. De referir que Marcano também pertence ao lote de capitães, mas não tem Instagram.

Em comunicado, o FC Porto também reagiu:

«O FC Porto recebeu com muita consternação a notícia do falecimento do filho de Miguel Oliveira, podologista e colaborador do Clube desde 2009. Num momento tão difícil para qualquer pai, o FC Porto mostra-se solidário com Miguel Oliveira e endereça-lhe, assim como à restante família, as mais sentidas condolências.»