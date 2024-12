Depois de o FC Porto ter denunciado os «insultos, ameaças, comportamentos violentos e tentativas de agressão» a jogadores, staff e jornalistas, o Porto Canal também condenou o ataque verbal dirigido à equipa de reportagem que esteve em Famalicão, no sábado.

«Uma equipa de reportagem do Porto Canal, devidamente identificada e autorizada, foi alvo de insultos e expulsa do local onde estava a fazer gravações e diretos, sob ameaças verbais, antes do jogo com o FC Porto, no exterior do estádio do Famalicão», lê-se no comunicado da Direção de Informação do Porto Canal.

Além de condenar o ataque, o Porto Canal garante que vai apresentar queixa junto da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista.

Após o empate (1-1) dos dragões com o Famalicão, os jogadores e a equipa técnica estiveram junto dos adeptos e ouviram muita contestação, o que motivou críticas de Vítor Bruno. À chegada ao Estádio do Dragão, o cenário também foi de protesto.