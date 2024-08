O Nacional venceu, este sábado, o FC Porto B, por 2-1, na meia-final do Torneio Autonomia, jogo de cariz particular.

Os dragões começaram a vencer, aos 13 minutos, depois de Luís Mota colocar o esférico no fundo das redes. O Nacional não conseguiu reagir na primeira parte e só após o intervalo, aos 49 minutos, chegou ao empate, autoria de Miguel Baeza.

No Estádio da Madeira, o golo da reviravolta surgiu minutos depois, com o jovem Francisco Gonçalves a cabecear na sequência de canto.

Do lado da equipa da Madeira, recém promovida à Liga, jogaram de início Lucas França, João Aurélio, Francisco Gonçalves, José Vítor, José Gomes, André Sousa, Luís Esteves, Daniel Penha, Arvin Appiah, Nigel Thomas e Adrián Butzke.

Às ordens de Tiago Margarido, o Nacional jogou também com Matheus Dias, Miguel Baeza, Gustavo Garcia, Gabriel Santos, Rúben Macedo, Bruno Costa, Tiago Reis, Afonso Freitas, Jordi Pola, Martim Gustavo, Festim Shatri, Jota e Rui Encarnação.

No lado do FC Porto B jogaram Gonçalo Ribeiro, Dinis Rodrigues, António Ribeiro, Gabriel Brás, Martim Cunha, Braima Sambú, Domingos Andrade, Tiago Andrade, Luís Mota, Marcus Abraham, Wendel Silva, Luís Gomes, André Oliveira, Alfa Baldé, Filipe Sousa, Kaio Henrique, Anha Candé, Jorge Meireles, Gil Martins e João Teixeira.

De referir que a final da 24.ª edição do Torneio da Autonomia realiza-se no domingo, às 18h30. O Nacional vai encontrar o vencedor do encontro entre o Marítimo, da II Liga, e o Marítimo La Guaira, na Venezuela, que ocorre este sábado, às 21h.