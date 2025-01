Víctor Velázquez, presidente do Cruz Azul, falou esta sexta-feira sobre Martín Anselmi e a saída do treinador para o FC Porto. Em declarações à ESPN do México, o dirigente garantiu que o clube português ainda não pagou a cláusula de rescisão.

«Desde segunda-feira que me inteirei que o Martín tinha intenção de ir para o FC Porto, tivemos algumas conversas com o FC Porto e, bem, simplesmente dissemos que tinham de pagar a cláusula de rescisão de contrato, o que não fizeram. As ofertas que nos fizeram chegar, simplesmente não contemplam os interesses da instituição», começou por dizer.

«Sem a cláusula não podemos dar a saída do treinador para que se possa registar noutro clube e noutra liga. Procederemos legalmente e é o que estamos a fazer com a nossa equipa de advogados: proceder legalmente o que estipulam as leis, tanto da FIFA e o que implica a nível laboral», acrescentou.

Na sequência, o presidente do clube mexicano confessou que as propostas do FC Porto foram «uma ofensa e de rir», tanto que disse ao treinador para esperar que as negociações chegassem a bom porto, mas o mesmo «fez as malas e partiu».

«Desde que tivemos contacto com o clube procurámos a melhor saída, para que não haja conflitos. No fim, temos essa filosofia de chegar a bons acordos. Mas as propostas foram uma ofensa, de rir, e assim não podemos. Disse ao Martín para esperar, que fosse paciente e prudente para chegar a uma boa negociação, mas ele tomou a decisão de fazer as malas e ir. Isso já não está ao nosso alcance, de chegar a acordos como pensamos de início e terá de ser pela via legal para tornar esta saída clara», apontou.

Por fim, Víctor Velázquez afirmou que o clube vai continuar a trabalhar, mesmo com a saída do treinador para o FC Porto.

«O Cruz Azul é muito maior do que qualquer pessoa, presidente, diretor-desportivo ou treinador. Vamos continuar a trabalhar, esperamos que esta época dê grandes frutos. Possivelmente vão passar dois ou três jogos, ou o tempo que tiver de passar e vamos dar conta que as instituições são maiores do que as pessoas», chutou.

«Desejo a Anselmi que tudo corra bem na sua nova etapa», concluiu.

De referir que Martín Anselmi está de viagem para a cidade do Porto e deverá aterrar em Portugal na madrugada deste sábado. O técnico de 39 anos prepara-se para ser o sucessor de Vítor Bruno.