Pedro Proença reagiu, na noite deste sábado, à morte de Jorge Nuno Pinto da Costa. O ainda presidente da Liga Portugal fê-lo, primeiro, em comunicado.

«A Liga Portugal lamenta profundamente o falecimento de Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, 31.º Presidente da história do FC Porto, cargo que ocupou durante 42 anos, entre 1982 e 2024. De 13 de julho de 1995 a 23 de dezembro de 1996 foi também Presidente da Liga Portugal.»

«(…) Sob a sua liderança, o FC Porto conquistou 2585 troféus em 21 modalidades, 68 dos quais alcançados no Futebol, atingindo o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do mundo.»

«(…) O futebol português viu partir um dirigente histórico, que durante 42 anos liderou e dedicou a sua vida ao FC Porto, construindo um palmarés único a nível nacional e internacional. Recordo a amizade, os ensinamentos e o respeito mútuo ao longo de décadas de convivência numa indústria para cujo crescimento e emancipação tanto contribuiu, tendo mesmo presidido à Liga Portugal entre 1995 e 1996.»

«À família enlutada, aos adeptos em geral e aos do FC Porto em particular, a Liga Portugal endereça as mais sentidas condolências», escreveu Pedro Proença, no site da Liga.

Já nas redes sociais, o ainda presidente da Liga e futuro presidente da Federação Portuguesa de Futebol recordou o «amigo presidente».

«Das Antas ao Dragão, de Viena a Gelsenkirchen, de Sevilha a Tóquio, as suas conquistas serão eternas, o seu legado será honrado e a sua memória será respeitada. Despeço-me com gratidão. Até sempre, Amigo Presidente», lê-se.