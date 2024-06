Sem clube desde 2022, Ricardo Quaresma continua atento à atualidade no FC Porto e lamenta o alvoroço no reino do dragão. Em entrevista à Antena 1, o antigo internacional português dá crédito a André Villas-Boas, mas escusa-se a comentar a saída de Sérgio Conceição.

«Fico triste por ver o meu clube numa fase complicada. Acredito nas pessoas que estão a entrar no FC Porto e espero que tenham muito sucesso. Quanto ao Sérgio Conceição, não sei o que aconteceu», referiu, esta terça-feira.

Quanto a Ruben Amorim e ao Sporting, o avançado destaca o aproveitamento dos momentos negativos dos rivais: «O FC Porto enfrentou várias dificuldades e o Benfica esteve abaixo das expectativas. Há que dar os parabéns e reconhecer o mérito do Sporting».

Para Ricardo Quaresma, o treinador dos leões merece «aplausos» pela «personalidade forte» e pela gestão do grupo.

«Tem a minha admiração, porque muitos bons treinadores não sabem gerir grupos. E é jovem. O Amorim acumula essas vertentes e os jogadores do Sporting entram sempre com muita vontade de ganhar», analisou.

De olho na final de Berlim

Sobre o Europeu deste verão, o antigo internacional aproveitou a lesão de Otávio para recordar um contratempo de 2016.

«Azar de uns, sorte de outros. Antes desse Europeu, o Bernardo Silva lesionou-se e o Renato Sanches entrou na convocatória, e fomos campeões», lembrou.

E sobre Pepe, Quaresma apenas guarda elogios: «É um líder. Qualquer treinador gostaria de o ter no plantel. Se estiver bem, tem todas as condições para ser titular e dar alegrias aos portugueses».

Por fim, o avançado aponta à final de Berlim, a 14 de julho, e salienta a postura de Roberto Martínez.

«Expectativas elevadas pela seleção que temos, até pelo selecionador, porque já provou gostar de jogar ao ataque. Mas, há que ter os pés na terra. Acho que qualquer português ambiciona alcançar a final. O Europeu tem vários momentos e espero que possamos reagir bem a eventuais fases negativas», terminou.

Ricardo Quaresma anotou um golo e uma assistência no célebre Europeu de 2016. A 25 de junho desse ano, vestiu a capa de herói no triunfo diante da Croácia (0-1), no prolongamento. Por Portugal, o «Harry Potter» disputou também o Europeu de 2008 e o Mundial de 2018.