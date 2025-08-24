No rescaldo à goleada aplicada na receção ao Casa Pia, na tarde deste domingo (4-0), em encontro da terceira ronda da Liga, Francesco Farioli apontou a melhorias no FC Porto, até porque há visita ao Sporting no sábado (20h30).

Dragão obrigado a permanecer «ligado»

«A primeira parte foi jogada num ritmo muito bom, com a paciência e a agressividade correta. E conseguimos recuperar a posse em zona alta. Na segunda parte baixámos o ritmo. Vamos continuar a melhorar, certamente. Quero que o grupo esteja sempre ligado ao jogo, que não baixem o ritmo, para que o adversário não cresça. Não queremos baixar os nossos padrões. A nossa ideia de jogo exige foco e capacidade física, até porque os jogadores estão constantemente expostos a duelos.»

«O futebol é uma questão de paladar, tudo com o seu risco e benefício. Quando me tornei treinador optei por equipas agressivas, com pressão reforçada no meio-campo ofensivo, com bravura. O índice físico e a ambição são decisivos.»

Substituições sem pensar em Alvalade…

«Fiz as substituições a pensar neste jogo, porque estávamos a vencer por 3-0 em casa, com três jogadores amarelados. O Zaidu e o Alberto Costa estão bem, o Alberto sentiu dores musculares, nada demais. Quanto ao Zaidu, saiu ao intervalo porque optei por dar minutos ao Francisco Moura.»