No rescaldo à vitória na receção ao Estela Vermelha (2-1), na segunda ronda da fase liga da Liga Europa, Francesco Farioli relativizou o facto de estar a duas vitórias de igualar o recorde de André Villas-Boas em 2010/11 – ou seja, 11 vitórias consecutivas no arranque da época. Para o conseguir, o treinador do FC Porto está obrigado a vencer na receção ao Benfica, no domingo, e na visita ao Celoricense, a 19 de outubro.

«Tentamos vencer sempre, a vida não fica marcada por recordes, mas sim pelo trabalho que te aproxima dos resultados, acompanhado por um grupo como este.»

«Palavras de Mourinho? Vou responder igual. Merecemos falar dos jogadores, que se entregaram por completo.»