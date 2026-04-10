Recorde europeu: Martim Fernandes marca autogolo a 44 metros da baliza
Defesa do FC Porto fez um autogolo de dimensão mundial, algo que não acontecia há mais de 10 anos na elite europeia
Defesa do FC Porto fez um autogolo de dimensão mundial, algo que não acontecia há mais de 10 anos na elite europeia
No rescaldo ao empate entre FC Porto e Nottingham Forest no arranque dos “quartos” da Liga Europa (1-1), Martim Fernandes viu associado ao seu nome um recorde indesejado. De acordo com a Opta, o lateral marcou o autogolo a 44 metros da baliza de Diogo Costa, o que não acontecia há mais de 10 anos nas competições europeias e no top-5 dos campeonatos europeus.
Até quinta-feira, o recorde pertencia a Jonny Otto, lateral que em novembro de 2015 – então no Celta de Vigo – marcou um autogolo a 39,1 metros da baliza.
Segundo a Opta, a Liga dos Campeões continua «imune» a estas situações caricatas.
📏 Martim Fernandes' own goal in Porto vs Nottingham Forest last night was scored from 43.96m out.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 10, 2026
It's the furthest out that an own goal has been scored from in any of the top five European leagues, the Champions League or the Europa League in the last 10 years😱 pic.twitter.com/5lkFAFitbA