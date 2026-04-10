No rescaldo ao empate entre FC Porto e Nottingham Forest no arranque dos “quartos” da Liga Europa (1-1), Martim Fernandes viu associado ao seu nome um recorde indesejado. De acordo com a Opta, o lateral marcou o autogolo a 44 metros da baliza de Diogo Costa, o que não acontecia há mais de 10 anos nas competições europeias e no top-5 dos campeonatos europeus.

Até quinta-feira, o recorde pertencia a Jonny Otto, lateral que em novembro de 2015 – então no Celta de Vigo – marcou um autogolo a 39,1 metros da baliza.

Segundo a Opta, a Liga dos Campeões continua «imune» a estas situações caricatas.