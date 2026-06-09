O FC Porto partilhou, esta terça-feira, as primeiras imagens da terceira camisola para a temporada que se avizinha.

Se o segundo equipamento era uma homenagem ao vinho do Porto, o terceiro faz regressar o azul como cor predominante. O tom é mais escuro na gola, mangas e laterais, assim como nos símbolos do fabricante e do principal patrocinador.

Segundo o FC Porto, a nova camisola alternativa «foi construída com mapeamento corporal avançado e zonas de malha que melhoram a respirabilidade e gestão da transpiração».

«Este terceiro equipamento surge, assim, como uma homenagem à cor que acompanha gerações de portistas, provando que o azul, independentemente do tom, continuará a ser um dos principais símbolos da alma azul e branca», referem ainda os dragões, na nota de apresentação da terceira camisola.