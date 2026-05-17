Quase um dia depois de o FC Porto celebrar a conquista do 31.º campeonato nos Aliados, Rodrigo Mora recorreu às redes sociais para se declarar aos adeptos. Numa época de menor protagonismo, mas mais feliz, o jovem de 19 anos desdobrou-se em agradecimentos.

«Um dia que vai ficar marcado para sempre no meu coração. Ser campeão pelo FC Porto é muito mais do que conquistar um título… é sentir a alma desta cidade, a paixão deste clube e a força de adeptos incomparáveis. Vivi um dos melhores dias da minha vida. Obrigado a todos os adeptos que estiveram connosco. Este símbolo carrega história, orgulho, amor e uma mística única. Representar o FC Porto é um privilégio.»

Em 44 jogos pelos dragões, o médio ofensivo acumulou cinco golos e duas assistências. Na época anterior, Mora fez 11 golos e quatro assistências em 35 partidas.