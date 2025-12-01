Rodrigo Mora, Jorge Costa e Pinto da Costa: os galardoados nos Dragões de Ouro
Noite de estrelas na Invicta, com emoção, memória, futuro e modalidades
O FC Porto atribuiu 18 galardões na gala Dragões de Ouro – 17 Dragões de Ouro e um Dragão de Honra, atribuído a Jorge Nuno Pinto da Costa e a depositar no museu do clube. O evento decorreu no Dragão Arena e reuniu personalidades das mais variadas esferas.
Confira todos os premiados.
Dragão de Honra: Jorge Nuno Pinto da Costa;
Dragão de Ouro Recordação: Jorge Costa;
Dragão de Ouro Sócio: Luís Bacelar;
Dragão de Ouro Carreira: João Pinto;
Dragão de Ouro Futebolista: Rodrigo Mora;
Dragão de Ouro Vintage: António Frasco;
Dragão de Ouro Equipa: equipa feminina principal;
Dragão de Ouro Atleta: Xavi Malián (hóquei em patins);
Dragão de Ouro Modalidades Pavilhão: Rafa Costa (hóquei em patins);
Dragão de Ouro Treinador: Daniel Chaves (futebol feminino);
Dragão de Ouro Revelação: Bernardo Lima;
Dragão de Ouro Parceiro: Revigres;
Dragão de Ouro Modalidades Amadoras: Ana Filipa Castro;
Dragão de Ouro Casa: Casa do FC Porto de Ponte da Barca;
Dragão de Ouro Dedicação: Vítor Santos;
Dragão de Ouro funcionário: Mafalda Magalhães;
Dragão de Ouro projeto do ano: Portal do Sócio;
Dragão de Ouro Seccionista: Mário Lopes.