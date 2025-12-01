O FC Porto atribuiu 18 galardões na gala Dragões de Ouro – 17 Dragões de Ouro e um Dragão de Honra, atribuído a Jorge Nuno Pinto da Costa e a depositar no museu do clube. O evento decorreu no Dragão Arena e reuniu personalidades das mais variadas esferas.

Confira todos os premiados.

Dragão de Honra: Jorge Nuno Pinto da Costa;

Dragão de Ouro Recordação: Jorge Costa;

Dragão de Ouro Sócio: Luís Bacelar;

Dragão de Ouro Carreira: João Pinto;

Dragão de Ouro Futebolista: Rodrigo Mora;

Dragão de Ouro Vintage: António Frasco;

Dragão de Ouro Equipa: equipa feminina principal;

Dragão de Ouro Atleta: Xavi Malián (hóquei em patins);

Dragão de Ouro Modalidades Pavilhão: Rafa Costa (hóquei em patins);

Dragão de Ouro Treinador: Daniel Chaves (futebol feminino);

Dragão de Ouro Revelação: Bernardo Lima;

Dragão de Ouro Parceiro: Revigres;

Dragão de Ouro Modalidades Amadoras: Ana Filipa Castro;

Dragão de Ouro Casa: Casa do FC Porto de Ponte da Barca;

Dragão de Ouro Dedicação: Vítor Santos;

Dragão de Ouro funcionário: Mafalda Magalhães;

Dragão de Ouro projeto do ano: Portal do Sócio;

Dragão de Ouro Seccionista: Mário Lopes.