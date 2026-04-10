Pablo Rosario falou aos jornalistas após o empate com o Nottingham Forest (1-1) na primeira mão dos “quartos” da Liga Europa. Na noite desta quinta-feira, na zona mista, o médio apontou ao Estoril.

Foco no regresso à Liga

«Estamos já a olhar para o Estoril. Claro que estou desapontado quanto ao jogo, porque merecíamos marcar mais golos. Continuamos confiantes e vamos recuperar bem. Domingo vamos jogar na máxima força.»

E a segunda mão?

«Estamos concentrados no nosso plano de jogo, nas nossas ideias e estratégias. Criámos muitas oportunidades. Mas o jogo já acabou. Foco em domingo.»

Aliados ao virar da esquina?

«Estamos a trilhar o nosso caminho, continuamos na corrida por três competições. Trabalhamos muito e em união. Domingo há mais.»

Intensidade pedida por Farioli

«Nada é fácil, mas a nossa vontade, união e mentalidade continua presente. Sei que domingo vamos estar no nosso melhor.»