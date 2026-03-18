À margem da antevisão à receção ao Estugarda para a segunda mão dos “oitavos” da Liga Europa, Borja Sainz elogiou Oskar Pietuszewski, jovem polaco que relegou o espanhol para o banco. Em conferência de imprensa, nesta quarta-feira, o extremo apontou o FC Porto aos títulos.

Dragão conquista Liga e Europa?

«Esta equipa é capaz de tudo, vamos passo a passo.»

Pietuszewski

«Temos uma relação muito boa. É um jovem maduro e sabe estar no balneário. É um grandíssimo jogador.»