FC Porto
Há 48 min
Sainz: «Pietuszewski? Temos uma relação muito boa, grandíssimo jogador»
Extremo do FC Porto elogia o jovem polaco, habitual titular na Liga
SS
Extremo do FC Porto elogia o jovem polaco, habitual titular na Liga
SS
À margem da antevisão à receção ao Estugarda para a segunda mão dos “oitavos” da Liga Europa, Borja Sainz elogiou Oskar Pietuszewski, jovem polaco que relegou o espanhol para o banco. Em conferência de imprensa, nesta quarta-feira, o extremo apontou o FC Porto aos títulos.
Dragão conquista Liga e Europa?
«Esta equipa é capaz de tudo, vamos passo a passo.»
Pietuszewski
«Temos uma relação muito boa. É um jovem maduro e sabe estar no balneário. É um grandíssimo jogador.»
Continuar a ler
TAGS: FC Porto Porto Liga Europa Liga Borja
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS